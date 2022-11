Ministri Ue a Bruxelles, sul tavolo il tema migranti Scontro Roma-Parigi. Berlino elogia le ONG. Salvini: Pugno duro

(ANSAmed) - BRUXELLES, 14 NOV - Antonio Tajani è arrivato al Consiglio Affari Esteri previsto oggi a Bruxelles, in cui, esordendo come ministro degli Esteri italiano, porrà sul tavolo il tema migranti, dopo lo scontro tra Italia e Francia dei giorni scorsi: un dossier, tuttavia, dal quale non si attendono decisioni da parte della riunione dei ministri degli Esteri europei.



Ieri Parigi ha alzato ancora i toni, definendo "Giorgia Meloni la grande perdente di questa situazione" e la Germania si è schierata a sostegno del soccorso umanitario da parte delle ONG: "L'impegno delle ong merita la nostra riconoscenza e il nostro appoggio", ha twittato l'ambasciatore tedesco in Italia Viktor Elbling mentre il Bundestag finanzierà con due milioni di euro l'anno la tedesca United4Rescue, che si prepara a mandare nel Mediterraneo la Sea Watch 5. La Francia ha tuttavia promesso di porre la questione degli arrivi e della distribuzione dei migranti. "Nel corso della riunione (odierna) sarà evocata la questione migratoria. Io farà un richiamo" alla necessità "dell'unità dell'UE, della responsabilità per le vite umane e della solidarietà tra gli europei", ha detto la sottosegretaria francese per gli Affari europei, Laurence Boone, arrivando al Consiglio Affari Esteri Ue.



Ma l'Italia non arretra: "Il governo è pronto al pugno duro sugli sbarchi", ha rilanciato il vicepremier e ministro alle Infrastrutture, Matteo Salvini, mentre Tajani, pur ribadendo le ragioni di Roma, è sembrato tendere la mano ai francesi: "Siamo pronti a parlare con Parigi e a chiudere una polemica che non è partita da noi". Un incontro tra la premier Giorgia Meloni e il presidente francese Emmanuel Macron "al momento non è previsto" al G20 che si apre martedì a Bali, ha fatto sapere Tajani.



Intanto oggi sono 1.289 i migranti presenti all'hotspot di Lampedusa. Nell'isola ieri ci sono stati nove sbarchi con un totale di 300 persone arrivate. Per alleggerire la struttura, che può ospitare 389 persone, la Prefettura di Agrigento ha disposto per oggi il trasferimento di 600 ospiti a Porto Empedocle. (ANSAmed).