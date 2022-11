Spagna: ministra del Turismo si candida a sindaca a Madrid È la scommessa del Psoe per sfidare il popolare Martínez-Almeida

(ANSAmed) - ROMA, 14 NOV - È la ministra dell'Industria, del Commercio e del Turismo spagnola, Reyes Maroto, la scommessa del Partito Socialista del premier Pedro Sánchez per cercare di strappare ai rivali del Partito Popolare la guida del comune di Madrid alle elezioni in programma il prossimo maggio. L'annuncio è arrivato da Maroto stessa. "Oggi inizia un viaggio al quale voglio invitarvi. Un viaggio per far sì che i madrileni abbiano la Madrid che meritano", ha scritto sui social.



Nata in provincia di Valladolid nel 1973, Maroto vive a Madrid da 25 anni, secondo quanto ha detto lei stessa in un video sui social. "Me ne sono innamorata subito", ha spiegato.



Maroto punta così a sfidare l'attuale sindaco madrileno, il popolare José Luis Martínez-Almeida, in un comune in cui il centro-destra ha governato per circa 25 degli ultimi trent'anni.



Per il momento, ha dichiarato a giornalisti in mattinata, ha intenzione di rimanere in carica come ministra fino alla prossima primavera, quando inizierà la campagna elettorale per le comunali di Madrid. (ANSAmed).