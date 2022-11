Tajani, sovranità Grecia su Egeo non sia in discussione

ROMA - "La stabilità del Mediterraneo è fondamentale" e "stabilità significa anche ridurre i contenziosi nell'area del Mediterraneo. Iniziative unilaterali o minacce non servono a creare stabilità nel Mediterraneo. Come è noto, la posizione dell'Italia e dell'Unione europea è che la sovranità della Grecia sulle isole del Mare Egeo non può essere assolutamente messa in discussione, e ricordiamo che tutti i problemi devono essere risolti con il dialogo e non con le minacce unilaterali". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani in conferenza stampa con l'omologo greco Nikos Dendias, esprimendo la posizione dell'Italia in merito alle recenti tensioni tra Grecia e Turchia sulle isole del mare Egeo.



Per una maggiore stabilità del Mediterraneo, ha proseguito Tajani, "serve però una presenza più forte dell'Unione europea, ecco perché abbiamo sempre insistito sulla necessità di una politica estera europea e una politica di difesa europea.



Stabilità del Mediterraneo significa lavorare ancora di più con i Paesi del nord dell'Africa, trovare soluzioni per sconfiggere terrorismo e garantire stabilità al Sahel, lavorare per garantire stabilità anche al Medio Oriente e i Balcani". I balcani sono "molto importanti per noi - ha sottolineato -. Per questo sarò con Crosetto in Kosovo e Serbia la prossima settimana, per favorire la stabilità. I Balcani sono Europa e ci sono Paesi candidati a membri Ue e altri che possono esserlo.



Tutta l'area deve veder calare le tensioni, e noi italiani, insieme alla Grecia e altri Paesi dell'Ue possiamo avere questa funzione di stabilità. Teniamo poi conto che i Balcani sono vicini alla zona più calda di questo momento, che è la frontiera tra l'Europa e la Federazione russa e l'Ucraina".