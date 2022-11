Tunisia: sindacato giornalisti contro ministro Giustizia

TUNISI - II sindacato dei giornalisti tunisini (SNJT) ha invitato in una nota la ministra della Giustizia, Leïla Jaffel, a ritirare immediatamente la denuncia "per diffamazione" nei confronti della premier Bouden, contro il direttore del noto media locale, Business News, secondo la recente "legge anti fake news", definendo tale azione una "vergogna" per il governo tunisino. Il direttore del media citato, Nizar Bahloul, è stato interrogato e poi rilasciato dagli inquirenti, secondo quanto previsto dal Decreto 13 settembre 2022 n. 54 relativo ai reati in materia di sistemi di informazione e comunicazione, in relazione a un articolo intitolato "Najla Bouden, la gentille woman" in cui un suo giornalista "ha espresso liberamente la sua opinione sull'operato della premier".



Nella nota il sindacato osserva che la causa intentata contro il direttore di Business News è la prima registrata dalla pubblicazione del decreto 54 del 13 settembre, sottolineando "che le autorità insistono nell'applicare questo decreto, invece di ritirarlo, per ledere la libertà di stampa, intimidire i giornalisti e tentare di attaccare il dibattito pubblico costruttivo sugli indicatori di fallimento delle politiche dell'attuale governo nella gestione della crisi". Per il SNJT si tratta di "un'escalation pericolosa e senza precedenti che prende di mira il lavoro giornalistico, punta a limitare il diritto dei cittadini di ottenere informazioni accurate e rappresenta un tentativo di ricondurre i media al servizio delle agende del potere." "La mossa di sporgere denuncia dimostra che le autorità vogliono intimidire i media e i giornalisti per metterli a tacere", ha affermato la vicepresidente del SNJT, Amira Mohamed.



"Condanniamo questo tipo di pratica repressiva, sotto un testo draconiano".



Anche la Federazione tunisina dei direttori di giornali (FTDJ) e il Partito libero destouriano (Pdl) hanno denunciato le accuse. Il decreto contestato prevede una pena detentiva di cinque anni e una multa di 50.000 dinari tunisini (15.500 euro) per chiunque "utilizza deliberatamente reti di comunicazione e sistemi informativi per produrre, promuovere, pubblicare o inviare informazioni false o false voci". Il decreto in questione, osteggiato da Ong e giornalisti, intende colpire le persone che diffondono fake news al fine di "minare i diritti degli altri, l'ordine pubblico, la difesa nazionale o seminare il panico tra la popolazione". La sanzione è "raddoppiata" in caso di notizie false nei confronti di funzionari statali.