Kosovo: giurano nuovi deputati serbi, ma lasciano Parlamento

PRISTINA - In Kosovo hanno prestato oggi giuramento i deputati serbi che hanno sostituito i dieci loro colleghi dimessisi nei giorni scorsi, unitamente agli altri rappresentanti serbi in tutte le istituzioni kosovare, per protesta contro la politica di Pristina, da ultimo l'obbligo del cambio delle targhe automobilistiche. Si tratta di nove esponenti di Srpska Lista (SL), il maggiore partito della comunità serba in Kosovo, e di un rappresentante di Iniziativa civica per la libertà, la giustizia e la sopravvivenza. Si tratta dei primi non eletti nelle ultime elezioni legislative in Kosovo. La minoranza serba ha diritto per legge a dieci seggi sul totale dei 120 del Parlamento kosovaro.



Tutti i deputati dimissionari facevano parte di SL, formazione legata a doppio filo al governo di Belgrado. Sia da Srpska Lista che da parte della dirigenza serba a Belgrado ci si è affrettati a sottolineare che il giuramento odierno non significa il alcun modo il ritorno di SL nelle istituzoni kosovare, ma che si è trattato di una decisione presa per impedire che il governo di Albin Kurti sostituisse i seggi rimasti vacanti in Parlamento con esponenti serbi favorevoli a Pristina e non a Belgrado. E che si procedesse a modifiche costituzionali con l'abolizione dei diritti della popolazione serba del Kosovo e la loro rappresentanza nelle istituzioni locali, e la confisca delle proprietà della Chiesa ortodossa serba. Per questo i nuovi deputati, subito dopo il giuramento, hanno immediatamente lasciato la sessione del Parlamento, ribadendo il boicottaggio in atto contro il governo di Pristina.



Per la sostituzione dei sindaci dei quattro maggiori Comuni a maggioranza serba nel nord del Kosovo - anch'essi dimissionari - si terranno invece nuove elezioni locali il 18 dicembre prossimo a Zvecan, Zubin Potok, Leposavic e nel settore nord (serbo) di Kosovska Mitrovica.