Eliseo, dall'Italia brutto gesto ma cooperazione continua

PARIGI - L'Eliseo evoca "un brutto gesto" da parte del governo italiano sul caso dei migranti della Ocean Viking, ma "l'importante è continuare la cooperazione e non fermarsi qui. Le persone sbarcate a Tolone saranno detratte dal numero che accogliamo quest'anno" nell'ambito del meccanismo di solidarietà "con l'Italia", viene indicato nell'entourage del presidente Emmanuel Macron.



"Dobbiamo lavorare insieme per trovare soluzioni efficaci per l'immigrazione", sottolineano le fonti vicine a Macron, aggiungendo: "Semplicemente, ciò che è molto chiaro, è che le persone che abbiamo accolto, saranno detratte dalla rilocalizzazione nel quadro degli accordi che abbiamo con l'Italia".



I ministri dell'Interno dell'Ue si riuniranno il 25 novembre a Bruxelles per discutere della politica migratoria dopo la crisi franco-italiana.