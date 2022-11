A Tunisi, corsi di formazione nell'ambito di Eubam Libya Destinati a giudici e funzionari di vari ministeri libici

(ANSAmed) - TUNISI, 21 NOV - Intense le attività della Missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (Eubam) alla vigilia della conferenza regionale sulla cooperazione transfrontaliera tra Libia e Paesi del Sahel che si terrà a Tunisi il 22 e 23 novembre. "Gli esperti di Eubam hanno sostenuto l'Unodc nella conduzione di un corso di formazione a Tunisi per pubblici ministeri e giudici libici su indagini, azioni penali e gestione dei casi di tratta di esseri umani e traffico di migranti. La formazione fa parte del programma regionale 'Dismantling Human Trafficking and Migrant Smuggling Networks in North Africa' finanziato dall'Unione europea fa sapere Eubam Libya, dando conto di un'altra attività "di formazione su misura di intelligence e analisi di 10 giorni, con il supporto dell'Interpol, conclusasi con successo con partecipanti provenienti dal Centro antiterrorismo libico, dai ministeri dell'Interno e della Giustizia e dai servizi di intelligence".



"Questa formazione su misura ha rappresentato un'importante opportunità per riunire i rappresentanti dei nostri diversi partner libici per rafforzare la capacità di applicazione della legge e migliorare la cooperazione tra le autorità libiche e l'Interpol", ha dichiarato il capo della missione Eubam in Libia, Natalina Cea. (ANSAmed).