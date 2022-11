Migranti: Ue presenta un piano d'azione in 20 punti

BRUXELLES - In vista del Consiglio straordinario Giustizia e Affari interni del 25 novembre 2022, la Commissione Ue ha presentato al Consiglio "un piano d'azione dell'Unione Europea diviso in 20 punti" volti ad affrontare "le sfide immediate e in corso" lungo la rotta del Mediterraneo centrale.

La Commissione raccomanda, nel suo piano di azione sui migranti, di "promuovere le discussioni in seno all'Organizzazione marittima internazionale sulla necessità di un quadro specifico e di linee guida per le imbarcazioni con particolare attenzione alle attività di ricerca e salvataggio, in particolare alla luce degli sviluppi nel contesto europeo".

"La situazione sulla rotta del Mediterraneo Centrale è insostenibile", ha detto la Commissaria Ue agli Affari Interni Ylva Johansson, presentando il piano d'azione sulla migrazione nel Mediterraneo. "Salvare le vite in mare è sempre necessario e questo va sottolineato", ha aggiunto.





Il Piano d'azione propone una serie di 20 misure articolate intorno a tre pilastri che saranno portate avanti dall'Ue e dagli Stati membri e mirano a ridurre la migrazione irregolare e non sicura, a fornire soluzioni alle sfide emergenti nel settore della ricerca e del salvataggio e a rafforzare la solidarietà in equilibrio con la responsabilità tra gli Stati membri. Il primo pilastro prevede la "collaborazione con i Paesi partner e le organizzazioni internazionali".

"L'Ue - si legge nel piano - rafforzerà le capacità di Tunisia, Egitto e Libia per garantire una migliore gestione delle frontiere e della migrazione; rafforzerà la lotta al traffico di migranti e migliorerà l'impegno diplomatico sui rimpatri, intensificando al contempo i percorsi legali verso l'Ue". Il secondo pilastro prevede "un approccio più coordinato alla ricerca e al salvataggio". "Il piano d'azione - prosegue il documento - propone misure per rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri e tutti gli attori coinvolti nelle attività di ricerca e salvataggio nel Mediterraneo centrale, avvalendosi del Gruppo di contatto europeo per la ricerca e il salvataggio annunciato nell'ambito del Nuovo Patto. Frontex, insieme agli Stati membri interessati, effettuerà una valutazione della situazione nel Mediterraneo centrale. Sarà garantito un più stretto coordinamento con l'UNHCR e l'OIM (Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, ndr).Dovrebbero essere promosse anche discussioni in seno all'Organizzazione marittima internazionale sulla necessità di un quadro specifico e di linee guida per le navi, con particolare attenzione alle attività di ricerca e salvataggio".