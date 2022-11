Al via conferenza cooperazione tra Libia e Paesi del Sahel Organizzata dall'Ue, per sostenere sicurezza e stabilità regione

(ANSA) - TUNISI, 22 NOV - Si è aperta oggi a Tunisi la conferenza regionale sulla cooperazione transfrontaliera tra Libia e Paesi del Sahel. Organizzata dalla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere in Libia (Eubam) - in collaborazione con il rappresentante speciale dell'Ue per il Sahel, la cellula di consulenza e coordinamento regionale (Racc) e il programma Ct-Just - la conferenza di due giorni "mira a sostenere la sicurezza e la stabilità regionali, rafforzando la cooperazione transfrontaliera nella lotta contro i crimini di frontiera, compresi il terrorismo e la criminalità organizzata".



"Per combattere le illegalità transfrontaliere, incluso il traffico di esseri umani, ci vuole un approccio strategico e complessivo, che prenda in considerazione non solo la situazione a nord del Mediterraneo ma anche e soprattutto la situazione del Sud della Libia. In questa ottica, la cooperazione Libia-Sahel è fondamentale", ha detto all'ANSA Natalina Cea, capo missione dell'Eubam Libia.



Ad aprire e chiudere i lavori la rappresentante speciale dell'Ue per il Sahel, Emanuela del Re, e il vice presidente del Consiglio presidenziale libico, Moussa Al-Kouni. Alla conferenza partecipano delegazioni politiche e tecniche della Libia e dei Paesi del Sahel (Burkina Faso, Chad, Libia, Mali, Mauritania, Niger), dell'Ue e dei suoi Stati membri e di organizzazioni internazionali. (ANSA)