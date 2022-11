ANSAmed - Agenda settimanale dal 28 novembre al 4 dicembre

(ANSAmed) - ROMA, 25 NOV - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti dal 28 novembre al 4 dicembre 2022: LUNEDI' 28 NOVEMBRE: BRUXELLES - Ue, la presidente della Commissione Ursula von Der Leyen riceve Moussa Faki, presidente della Commissione dell'Unione africana (UA). I due co-presiedono l'11a riunione tra Commissione e Commissione tra l'Unione europea e l'Unione africana.



BRUXELLES - Ue, il vice presidente della Commissione Frans Timmermans incontra il ministro di Stato saudita per gli affari esteri e l'inviato per il clima, Adel Al-Jubeir.



MARTEDI' 29 NOVEMBRE: MANSURA (EGITTO) - Apertura del processo a carico di Patrick Zaki, rinviato il 27 settembre.



BUCAREST - Riunione dei Ministri degli Esteri della NATO (fino al 30).



MERCOLEDI' 30 NOVEMBRE: BRUXELLES - Ue, il commissario all'Economia Paolo Gentiloni riceve António Costa Silva, ministro portoghese dell'Economia e degli affari marittimi.



GIOVEDI' 1 DICEMBRE: WASHINGTON - Il presidente Biden riceve il suo omologo francese, Emmanuel Macron.



VENERDI' 2 DICEMBRE: PALERMO - Riprende il processo a Matteo Salvini per aver bloccato i migranti in mare nel 2019.



SABATO 3 DICEMBRE: Nessun evento da segnalare DOMENICA 4 DICEMBRE: Nessun evento da segnalare (ANSAmed).