Siria: Erdogan, Paesi islamici sostengano soluzione politica Pkk minaccia integrità territoriale siriana e anche dell'Iraq

(ANSAmed) - ISTANBUL, 28 NOV - Per porre fine alla guerra, al terrorismo e alla crisi umanitaria in Siria, "i Paesi islamici dovrebbero sostenere attivamente una soluzione politica": lo ha affermato il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, citato dall'agenzia Anadolu.



La Turchia - ha aggiunto Erdogan - è "determinata a sradicare il terrorismo del partito dei lavoratori del Kurdistan Pkk, che minaccia l'integrità territoriale della Siria e anche dell'Iraq". Il sostegno al Pkk, sotto le sembianze della lotta contro il sedicente Stato islamico, deve finire, ha detto Erdogan in riferimento alla collaborazione tra gli Usa e il gruppo armato curdo in funzione anti Isis. (ANSAmed).