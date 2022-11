Algeria e Tunisia verso un partenariato strategico globale Premier Bouden apprezza sostegno di Algeri al suo Paese

(ANSAmed) - ALGERI, 29 NOV - La premier tunisina Najla Bouden ha affermato che il suo Paese sta discutendo con l'Algeria l'istituzione di un "partenariato strategico globale" tra le due parti. Lo ha detto Bouden alla stampa dopo essere stata ricevuta dal presidente algerino Abdelmadjid Tebboune ad Algeri, secondo un video pubblicato dalla presidenza sulla sua pagina Facebook.



La leader del governo tunisino ha riferito che durante la visita sono stati affrontati i preparativi per i lavori della prossima commissione mista in Algeria, con discussioni sull'istituzione di un "partenariato strategico globale" tra i due Paesi e ha affermato di apprezzare il sostegno dell'Algeria al suo Paese nelle "delicate circostanze" che sta attraversando.



Bouden era arrivata ieri mattina ad Algeri per una visita a sorpresa di lavoro per un giorno, la seconda dopo quella effettuata nel novembre 2021 e che avviene due giorni dopo quella effettuata a Tunisi dal ministro degli Esteri algerino, Ramtane Lamamra, durante la quale aveva consegnato un messaggio dal presidente del proprio Paese all'omologo tunisino, Kais Saied. (ANSAmed).