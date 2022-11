Francia: inaugurato busto di Simone Veil in Parlamento A 48 anni dal voto sull'Interruzione volontaria di gravidanza

(ANSAmed) - PARIGI, 29 NOV - Un busto di Simone Veil è stato inaugurato oggi nei giardini dell'Assemblea Nazionale, sede della camera bassa del Parlamento francese, nel centro di Parigi. Ex ministra della Salute sopravvissuta ai campi di sterminio nazisti, madre della prima legge francese sul diritto all'aborto e prima presidente del Parlamento europeo, Simone Veil, rimane una delle personalità più amate e popolari di Francia. Il busto è stato inaugurato a 48 anni esatti dal voto sulla legge per l'Interruzione Volontaria di Gravidanza (Ivg) che lei promosse con un celebre discorso dinanzi al Parlamento.



Proprio nei giorni scorsi, i deputati francesi hanno dato un primo via libera all'iscrizione del diritto all'aborto in Costituzione, proposta bipartisan avanzata dalla gauche insieme alla maggioranza macronista.(ANSAmed).