Tajani, migrazione deve essere tema europeo Sì a flussi per integrare persone formate

(ANSAmed) - BUCAREST, 30 NOV - "Questo governo vuole accogliere migranti che possono inserirsi nel nostro Paese e persone che fuggono dalla guerra". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani al termine della riunione ministeriale della Nato a Bucarest, in Romania.



"Non vogliamo che ci sia un immigrazione clandestina o flussi a carico della sola Italia e anche qui abbiamo ribadito che il tema della migrazione deve riguardare tutta l'Europa", ha precisato il ministro. "Il governo sta pensando a una strategia per rendere più efficace la normativa vigente sui flussi in modo da integrare nel nostro Paese persone già formate". (ANSAmed).