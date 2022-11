Tunisia: media, un anno di reclusione a giornalista 'Per non aver voluto rivelare le fonti'

(ANSAmed) - ROMA, 30 NOV - Prima udienza e condanna a un anno di reclusione in primo grado per il giornalista della radio tunisina Mosaieque Fm, Khalifa Guesmi, che nel marzo scorso venne arrestato per una settimana e poi rilasciato - in base alla legge antiterrorismo - per essersi rifiutato di rivelare le sue fonti dopo la pubblicazione di informazioni sullo smantellamento di una rete terroristica a Kairouan.



Lo ha rivelato lo stesso Guesmi su Facebook precisando che i giudici gli hanno concesso la libertà in attesa dell'udienza di appello prevista per oggi.



Il suo avvocato, Dalila Msaddek, sostiene che Guesmi non ha commesso alcun illecito professionale e che la sua fonte, un agente delle forze dell'ordine, gli ha fornito le informazioni per promuovere le azioni dell'ente di sicurezza. L'avvocato ha aggiunto al sito businessnews.com.tn che l'agente in questione è stato arrestato e condannato a tre anni di reclusione.



