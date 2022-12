Kosovo: Kurti, non vogliamo nuova Republika Srpska

BELGRADO - Il premier kosovaro Albin Kurti ha ribadito la sua ferma contrarietà alla creazione di una Comunità delle municipalità serbe in Kosovo, sostenendo che tale organismo sarebbe in realtà "uno stato della Serbia all'interno del Kosovo". "A Belgrado vorrebbero che il Kosovo non sia uno stato, e che la Comunità delle municipalità serbe sia uno stato della Serbia all'interno del Kosovo. Il loro obiettivo è distruttivo, loro non vogliono nulla per i serbi del Kosovo ma vogliono qualcosa contro di noi", ha detto Kurti all'emittente tv all news balcanica N1.



A causa della "dolorosa esperienza" in Bosnia-Erzegovina - ha aggiunto - Pristina non consentirà la creazione di una Comunità delle municipalità serbe poichè non vuole che la Serbia "riproponga il modello" della Republika Srpska (l'entità a maggioranza serba della Bosnia-Erzegovina, ndr). "Per la normalizzazione dei rapporti è necessario che al centro dell'accordo vi sia il reciproco riconoscimento. Se Belgrado dice che ciò non avverrà allora vuol dire che sono contro l'accordo. Pristina non consentirà l'esistenza di una Republika Srpska all'interno del Kosovo, e sappiamo molto bene che è questo ciò che la Serbia vuole", ha affermato Kurti, confermando che l'accordo con Belgrado dovrà essere concluso a suo avviso entro la prossima primavera.