Roma conferisce a Patrick Zaki cittadinanza onoraria Ricercatore, 'onorato, spero di venire presto e incontrarvi'

(ANSA) - ROMA, 01 DIC - "Con il conferimento della cittadinanza onoraria a Zaki l'aula vuole ribadire la vicinanza della città a lui e alle vittime di un'ingiustizia assurda e ingiustificabile che scuote nel profondo le nostre coscienze''. Così il sindaco di Roma Roberto Gualtieri in occasione del conferimento della cittadinanza onoraria a Patrick Zaki. L'assemblea capitolina ha approvato all'unanimità la delibera per conferire la cittadinanza onoraria a Patrick Zaki, lo studente egiziano dell'Università di Bologna. Il voto è stato accolto dagli applausi dei consiglieri e del pubblico in aula. ''Roma, anche perché capitale d'Italia, deve rappresentare un baluardo nella tutela e diffusione dei diritti umani - si legge nell'atto - e il conferimento della cittadinanza onoraria a Patrick Zaki intende testimoniare vicinanza e sostegno della città di Roma a un giovane ricercatore e un importante segnale di solidarietà e supporto a tutte e tutti coloro che vengono ingiustamente detenuti e condannati in violazione dei diritti umani''.



"E' un piacere essere qui, in questa celebrazione, a due soli giorni dall'udienza", ha detto Zaki in collegamento telefonico dall'Egitto, durante il conferimento della cittadinanza onoraria in Campidoglio. "Significa molto per me, prima della giornata internazionale dei diritti umani, è un'emozione, è una cosa grande e mostra quanto Roma sia impegnata per i diritti umani e i suoi difensori - ha sottolineato -. E' un onore assistere al vostro impegno e sostegno al mio caso, negli ultimi due anni.



Spero di essere presto a Roma di persona e incontrarvi tutti.



Continuiamo nella speranza e nella lotta".(ANSAmed).