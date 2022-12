ANSAmed - Agenda settimanale dal 5 all'11 dicembre

(ANSAmed) - ROMA, 2 DIC - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti dal 5 all'11 dicembre: LUNEDI' 5 DICEMBRE RABAT - 1a Conferenza dell''Iniziativa N 7 (Marocco, Israele, Egitto, Giordania, Bahrein, Sudan ed Emirati Arabi Uniti) (fino al 7).



ABU DHABI - Conferenza sullo spazio (fino al 6).



MARTEDI' 6 DICEMBRE TIRANA - Summit Ue-Balcani.



RABAT - Visita del relatore Onu sulla povertà e i diritti umani Olivier de Schutter (fino al 19).



TUNISI - Al via la seconda edizione di Tunisia Africa Business Meetings a cui parteciperanno più di 100 buyer provenienti da 20 Paesi dell'Africa subsahariana (fino al 7).



MERCOLEDI' 7 DICEMBRE GEDDA - Al via il Festival del cinema del Mar Rosso (fino al 9).



GIOVEDI' 8 DICEMBRE ALICANTE (SPAGNA) - Vertice Ue-Med che raggruppa le nazioni dell'Europa meridionale (fino al 9).



BEIRUT - Nuova seduta del Parlamento libanese per l'elezione del presidente.



VENERDI' 9 DICEMBRE CITTA' VARIE - Giornata internazionale di commemorazione, dignità e prevenzione delle vittime del crimine di genocidio.



SABATO 10 DICEMBRE CITTA' VARIE - Giornata Mondiale dei Diritti Umani.



DOMENICA 11 DICEMBRE SOUSSE (TUNISIA) - Al via la settima edizione di Cinéma au Musée di Sousse che festeggia i 100 anni del cinema tunisino (fino al 13).



ROMA - Evento dal titolo 'Open Arms, Search and Rave' durante il quale si alterneranno sul palco grandi nomi del mondo dello spettacolo e della musica per sensibilizzare e sostenere il lavoro fatto dagli attivisti. (ANSAmed).