Mattarella,opportunità in regione euro-mediterranea-africana 'Consolidare le democrazie, lavorare per Siria e Sahel'

(ANSAmed) - ROMA, 2 DIC - "Una visione unitaria dell'intera regione euro-mediterranea-africana evidenzia come, attraverso un rapporto stretto di collaborazione, questo ambito rappresenti oggi uno spazio di opportunità, in gran parte ancora da mettere in valore, e sia elemento fondamentale delle soluzioni. Mi riferisco alle potenzialità esistenti in termini di risorse materiali, a partire dalle energie tradizionali e rinnovabili, così come alle sue risorse umane, di cui va favorito il pieno sviluppo, anche attraverso gli strumenti che la politica di vicinato dell'Unione Europea mette a disposizione". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, all'ottava edizione della Conferenza Rome Med.



"L'interdipendenza esistente tra le due sponde del Mediterraneo rende urgenti gli investimenti in termini di attenzione politica verso quella meridionale", ha sottolineato Mattarella.



L'"obiettivo", ha proseguito il capo dello Stato, è "lavorare assieme per il consolidamento dei processi istituzionali e democratici, soprattutto laddove essi sono più direttamente minacciati, come in Siria e nella regione del Sahel. Vorrei, al riguardo, cogliere l'occasione per ringraziare il Presidente della Mauritania, Mohamed Ould Ghazouani, e il Presidente del Niger, Mohamed Bazoum, per il loro impegno in questo senso e ribadire che potranno contare nella loro azione sull'appoggio della Repubblica Italiana".(ANSAmed).