Papa: Mediterraneo non vissuto come luogo di collaborazione

CITTÀ DEL VATICANO - Il Papa parla del Mediterraneo, del suo ruolo nella storia delle civiltà, perché "ha la grande potenzialità di mettere in contatto tre continenti: un collegamento che storicamente, anche tramite la migrazione, è stato grandemente fecondo. Con esso confinano Africa, Asia ed Europa", ricorda in un messaggio ai partecipanti all'VIII Conferenza Rome Med Dialogues, in corso a Roma. "Con rammarico - aggiunge il Papa - dobbiamo constatare che questo stesso mare, oggi, stenta ad essere vissuto come luogo di incontro, di scambio, di condivisione e di collaborazione.



Eppure, nello stesso tempo, è proprio in questo crocevia di umanità che ci attendono tante opportunità. Dobbiamo dunque riprendere la cultura dell'incontro di cui abbiamo tanto beneficiato, e non solo nel passato. Così si potrà ricostruire un senso di fraternità, sviluppando, oltre a rapporti economici più giusti, anche relazioni più umane, comprese quelle con i migranti".



Nel suo messaggio Papa Francesco in particolare punta l'indice contro "l'incapacità di trovare soluzioni comuni alla mobilità umana nella regione, che continua a comportare una perdita di vite umane inammissibile e quasi sempre evitabile, soprattutto nel Mediterraneo". "La migrazione è essenziale per il benessere di quest'area - sottolinea il Pontefice - e non può essere fermata. Pertanto, è nell'interesse di tutte le parti trovare una soluzione comprensiva dei vari aspetti e delle giuste istanze, che sia vantaggiosa per tutti, che garantisca sia la dignità umana sia la prosperità condivisa".