Tajani, vogliamo diventare hub energetico dell'Europa

ROMA - "Noi vorremmo che l'Italia diventasse il grande hub energetico di tutta l'Europa. Una grande sfida per far sì che l'Italia nel Mediterraneo possa continuare ad essere una grande protagoinista, proprio per la sua capacità di interconnettersi e di confrontarsi con popoli amici come stiamo facendo in questi giorni". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani aprendo i Med Dialogues 2022 a Roma, organizzati dalla Farnesina e Ispi. "Gli scambi energetici tra Paesi del Mediterraneo sono destinati ad aumentare, ecco perché vogliamo essere protagonisti in questa fase".