Johansson, 'l'Ue fa progressi su Patto sull'immigrazione' 'Ma tutti migranti devono essere registrati o sistema s'inceppa'

(ANSAmed) - BRUXELLES, 05 DIC - "I ministri lavorano in modo collaborativo, potremo avere atti legislativi nel corso della presidenza svedese e al prossimo Consiglio Ue ci aspettiamo che venga sostenuta la parte sulla solidarietà". Lo ha detto la Commissaria agli affari interni Ylva Johansson parlando del nuovo patto sulla migrazione europea.



Tuttavia, ha aggiunto Johansson, "tutti i migranti devono essere registrati, tutti quelli che entrano nell'Ue devono essere registrati altrimenti il nostro sistema non funziona".



"La rotta dei Balcani occidentali è al centro della nostra attenzione da un po' di tempo. Alla riunione degli Affari interni del 13 ottobre, i ministri hanno concordato un approccio comune. Questo è stato ulteriormente elaborato nei processi di Praga e Berlino. A Tirana, all'inizio di novembre, con i partner dei Balcani occidentali, abbiamo fatto progressi sull'allineamento dei visti e sulla lotta al traffico di migranti. Ma le sfide rimangono. Con il presente piano d'azione ci basiamo sulla nostra buona cooperazione e forniamo un percorso per continuare a lavorare a stretto contatto", ha precisato. (ANSAmed).