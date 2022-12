Salvini, avanti con il Ponte sullo Stretto e sul nucleare 'Su Tav servono più soldi Ue'. 'Con Francia rapporto strategico'

(ANSAmed) - BRUXELLES, 05 DIC - "C'è un'infrastruttura che non unisce Sicilia e Calabria ma che unisce l'Italia al Nord Europa, il Ponte sullo Stretto di Messina è priorità per me, per il governo e per milioni di italiani, è di estremo interesse per la Commissione europea e molti colleghi di altri Paesi". Lo ha detto il ministro dei Trasporti Matteo Salvini al termine del Consiglio Trasporti a Bruxelles, "Sottolineo ai colleghi che l'attuale governo dopo 54 anni di mancati sforzi ha tutta l'intenzione di avere un collegamento stabile fra Sicilia e Calabria, fra Italia e Europa, per il completamento di quel corridoio scandinavo-mediterraneo che" con "il Ponte che collega Messina e Reggio, Sicilia e Calabria, avrebbe l'anello mancante di cui parlava la commissaria Valean". Lo ha detto il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, intervenendo alla riunione con gli omologhi europei. "Noi - ha aggiunto - stiamo investendo sulla progettazione e avendo tempi e finanziamenti certi". "Dopo cinquant'anni di parole, tanti convegni e parecchi milioni spesi abbiamo tutta l'intenzione di procedere", ha evidenziato.



L'energia nucleare "faceva parte del programma elettorale e il governo intende mantenere la parola", ha detto ancora Salvini, citato in una nota, nel corso di un bilaterale con l'omologo francese Clément Beaune, a margine del Consiglio Trasporti. Infine Salvini ha detto che Italia e Francia sono d'accordo nel chiedere alla Commissione Ue una importante compartecipazione finanziaria per il Tav, evidenziando che "il rapporto tra Italia e Francia è strategico". (ANSAmed).