Media, riflettori puntati su visita Xi Jinping a Riad Previsti incontri anche con esponenti altri governi del Golfo

(ANSAmed) - BEIRUT, 7 DIC - C'è grande attesa in Arabia Saudita e in tutto il Golfo arabo per la visita del presidente cinese Xi Jinping a Riad, atteso in serata nella capitale saudita per un soggiorno che durerà fino a venerdì prossimo.



Secondo i media sauditi, giovedì e venerdì si terranno diversi incontri bilaterali, tra rappresentanti cinesi e sauditi, e multilaterali con decine di alti esponenti degli altri governi del Golfo e del Medio Oriente arabo.



"Riad si prepara ad allargare le relazioni economiche tra Cina e il Golfo e i paesi arabi", titola ash Sharq al Awsat, principale quotidiano panarabo-saudita. "Si lavora per sostenere la cooperazione negli investimenti in molti settori".



I media di Riad affermano che al centro delle discussioni ci sono temi legati all'energia, alla sicurezza e agli investimenti regionali nel quadro dell'"armonizzazione degli sforzi cinesi e sauditi" di "integrare il progetto cinese della Nuova Via della Seta... con quello saudita" noto come "Visione 2030".



Si tratta della prima visita del presidente cinese in Arabia Saudita dal 2016. I due paesi sono legati da una stretta cooperazione energetica e commerciale. (ANSAmed).