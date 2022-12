Al via ad Alicante il vertice EUMed9 Con leader Paesi meridionali Ue, Meloni assente per malattia

(ANSAmed) - ALICANTE, 9 DIC - Al via ad Alicante in Spagna, con un pranzo di lavoro, il vertice EUMed9. Il padrone di casa, Pedro Sanchez, ha accolto i leader dei paesi Ue del Mediterraneo alla Casa Mediterraneo. Assente, perché influenzata, la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni, che sarà sostituita dal vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani in arrivo nella città spagnola per l'avvio, previsto nel pomeriggio, delle sessioni di lavoro.



I leader dei paesi del sud dell'Europa (oltre a Italia e Spagna partecipano in questo formato Francia, Portogallo, Grecia, Cipro, Malta, cui si sono aggiunte anche Croazia e Slovenia) si sposteranno alla Ciudad de la Luz dove si terranno le due sessioni del vertice, il nono tra i paesi meridionali dell'Unione. Il vertice, che si tiene in vista del Consiglio europeo della prossima settimana e dal quale è atteso in serata un comunicato congiunto del gruppo dei 9, si dovrebbe concentrare sul sostegno all'Ucraina, sui temi economici e sociali, sulle politiche per la crescita e la stabilità, sugli investimenti comuni in coerenza con Next Generation EU per proteggere famiglie e imprese dal caro energia e vincere le sfide della difesa e delle transizioni energetica e digitale.(ANSAmed).