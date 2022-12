Migranti: Tajani, lavoriamo per soluzioni a lungo termine Investimenti in Africa per crescita, non nuovo colonialismo



(ANSAmed) - BRUXELLES, 12 DIC - "Lavoriamo perché il tema dell'immigrazione venga affrontato a breve medio e lungo termine". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani prima di una riunione alla Commissione Europea per un'iniziativa in tal senso concertata con Spagna e Francia. "Puntiamo a creare iniziative d'investimento in Africa non per un nuovo colonialismo ma per stimolare la crescita, perché solo così si combatte l'immigrazione".(ANSAmed).





