Tunisia lancia programma anti-migrazione per famiglie Si punta su integrazione economica e sociale

(ANSAmed) - TUNISI, 12 DIC - Il ministero tunisino della Famiglia lancia un nuovo programma di prevenzione contro la migrazione irregolare destinato alle famiglie. Si tratta in particolare di un programma di integrazione economica e sociale per famiglie con meno mezzi, ha detto la ministra della Famiglia, delle donne, dei bambini e degli anziani, Amel Belhaj Moussa, in occasione della Giornata nazionale della famiglia, precisando che questo programma, basato su un approccio nazionale globale, sarà attuato in collaborazione con tutte le parti coinvolte nel trattamento della migrazione clandestina in tutti i suoi aspetti.



"Il programma, che sarà sviluppato con l'ausilio di specialisti, psicologi, sociologi, consulenti e rappresentanti delle autorità regionali e locali, della società civile e delle strutture governative, si rivolgerà alle regioni di Sfax, Mahdia, Sidi Bouzid, Kasserine e Medenine per raggiungere tutti i governatorati dal 2023 al 2025", ha affermato la ministra.



Moussa ha sottolineato inoltre che il fenomeno della migrazione irregolare sarà affrontato attraverso un approccio multidimensionale che tenga conto della prevenzione, della sensibilizzazione, della formazione e del rafforzamento delle capacità. "Saranno effettuate visite alle città e ai quartieri poveri ad alta densità di popolazione per coinvolgere i giovani in discussioni per sensibilizzare sull'impatto negativo della migrazione irregolare e organizzare programmi di formazione e apprendimento delle lingue", ha aggiunto. Questa strategia mira anche alla supervisione e all'integrazione attraverso il sostegno e l'emancipazione economica e sociale delle famiglie e dei giovani che rischiano di diventare migranti irregolari, nonché l'impegno a perseguire i trasgressori nel quadro del rispetto della legge e dei diritti umani" ha concluso.



