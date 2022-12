Tunisia: presidente Saied negli Usa fino al 15 dicembre Per partecipare al secondo Summit dei Capi di Stato Africa-Usa

(ANSAmed) - TUNISI, 12 DIC - Il presidente tunisino, Kaïs Saïed, è da oggi negli Stati Uniti, su invito del presidente americano Joe Biden, per partecipare al secondo Summit dei Capi di Stato Africa-Usa. Lo rende noto la presidenza di Cartagine.



Saïed rimarrà negli Usa fino al 15 dicembre. L'Incaricata d'Affari dell'ambasciata americana a Tunisi, Natasha Franceschi, aveva inviato il 12 agosto al ministro degli Esteri, Othman Jerandi, un invito a Saied per la partecipazione al Summit dei Capi di Stato Africa-Usa. Saied è reduce da un recente viaggio in Arabia Saudita dove ha preso parte al Vertice Paesi Arabi-Cina. Il 17 dicembre in Tunisia si voterà per l'elezione del Parlamento.(ANSAmed).



