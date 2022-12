Bosnia: Consiglio Ue approva concessione status candidato La decisione giovedì prossimo al vertice dei leader europei

(ANSAmed) - BRUXELLES, 13 DIC - Il Consiglio Affari Generali dell'Ue ha approvato la concessione dello status di candidato alla Bosnia-Erzegovina. Lo rende noto il ministro ceco per gli Affari europei, Mikulas Bel, in un tweet. La decisione sarà confermata in occasione del vertice dei leader europei che si terrà giovedì prossimo.



"A seguito delle conclusioni del Consiglio europeo di giugno e alla luce della successiva raccomandazione della Commissione del 12 ottobre 2022, il Consiglio raccomanda di concedere lo status di Paese candidato alla Bosnia-Erzegovina, previa conferma da parte del Consiglio europeo, fermo restando che vengano adottate le misure specificate nella raccomandazione della Commissione per rafforzare lo Stato di diritto, la lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata, la gestione dell'immigrazione e i diritti fondamentali. Il Consiglio attende con interesse una conferma di tale decisione da parte del Consiglio europeo di dicembre", si legge nella nota del Consiglio. Lo scorso ottobre la Commissione europea aveva raccomandato al Consiglio di concedere alla Bosnia-Erzegovina lo status di candidato, vincolandolo al raggiungimento di alcune condizioni. Tra gli interventi richiesti, l'approvazione di una nuova legge sul Consiglio superiore della Magistratura, l'adozione di misure decisive per rafforzare la prevenzione e la lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata, ma anche la garanzia del funzionamento di un meccanismo di coordinamento sulle questioni Ue.(ANSAmed).