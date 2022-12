Macron, 'già 400 milioni di aiuti a Kiev, ma cresceranno' 'Da parte di Parigi 125 milioni all'Ucraina'

(ANSAmed) - PARIGI, 13 DIC - La Francia si è impegnata in aiuti all'Ucraina per 125 milioni di euro, gli altri paesi della Conferenza di Parigi per altri 400 milioni, "cifra che aumenterà nel corso della giornata": lo ha annunciato il presidente francese, Emmanuel Macron, alla Conferenza "Solidali con l'Ucraina" di oggi a Parigi. Gli aiuti francesi "copriranno i settori dell'accesso all'energia e l'elettricità, l'accesso all'acqua, gli aiuti alimentari, le infrastrutture sanitarie, di trasporto, la sicurezza civile e le azioni di sminamento". Gli aiuti consentiranno "in particolare di inviare a brevissimo termine 63 nuovi generatori elettrici ad alta potenza.



(ANSAmed).