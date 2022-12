Qatar: nessuna notizia su inchiesta in tv e su media di Doha

(ANSAmed) - BEIRUT, 13 DIC - La tv panaraba del Qatar Al Jazeera, da decenni in prima fila nel diffondere notizie in tempo reale, e gli altri media del ricco Stato del Golfo, per ora non hanno pubblicato alcuna notizia o commento circa l'inchiesta in corso in Belgio sui presunti atti illeciti commessi da esponenti Ue e lobbisti legati al Parlamento Europeo per conto dell'establishment qatarino. La tv Al Jazeera e i suoi siti Internet in inglese e in arabo non commentano e non pubblicano nessuna notizia riguardo a quello che è stato definito il "Qatargate", scoppiato venerdì scorso e che ha visto nuovi sviluppi in Belgio nelle ultime ore. Anche il quotidiano anglofono del Qatar, The Peninsula, e il giornale panarabo al Arabi al Jadid non pubblicano alcuna notizia circa l'inchiesta in corso. Ieri mattina, in uno scarno comunicato inviato via email a un portale di notizie americano, le autorità del Qatar hanno smentito ogni coinvolgimento nelle presunte attività illecite su cui indagano gli inquirenti del Belgio. (ANSAmed).