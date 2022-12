35 anni di Hamas, 'spada Gerusalemme non sarà mai deposta' Gaza, anniversario movimento.'Taglio mano a chi minacci al-Aqsa'

(ANSAmed) - ROMA, 14 DIC - Un nuovo avvertimento ad Israele a non minacciare la presenza islamica nella Spianata delle Moschee di Gerusalemme è stato lanciato dal leader di Hamas Ismail Haniyeh in un discorso diffuso nel 35/mo anniversario della fondazione del suo movimento.



"Non consentiremo mai - ha detto - ai progetti sionisti di essere realizzati nella moschea al-Aqsa in particolare, o a Gerusalemme più in generale. Hamas taglierà la mano a chi minacci la moschea al-Aqsa. La spada di Gerusalemme non sarà mai deposta. Ed in Cisgiordania il fuoco sarà appiccato sotto agli occupanti".



A Gaza intanto masse di palestinesi si stanno raccogliendo in una delle piazze centrali per partecipare ad un raduno organizzato da Hamas per celebrare l'anniversario della propria fondazione. Sul palco sono saliti il leader locale Yihia Sinwar ed altri dirigenti. Dagli altoparlanti è stato diffuso alla folla un discorso registrato di Mohammed Deif, il comandante militare di Hamas che da anni vive in totale clandestinità.



(ANSAmed).