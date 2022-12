Qatar: Media, 'contanti per Kaili e Panzeri emessi in Belgio'

BRUXELLES / STRASBURGO - Una parte dei contanti trovati dalla polizia a casa di Antonio Panzeri e in quella di Eva Kaili oltre che nelle borse che aveva il padre dell'eurodeputata ellenica sono stati emessi in Belgio. E' quanto si legge sul quotidiano belga L'Echo.



Quest'aspetto potrebbe consentire un progresso ulteriori nelle indagini della Procura. Come ricorda la stessa stampa belga, "conoscendo il luogo di emissione, sarà facile individuare la banca in cui sono state prelevate le mazzette, e quindi il conto corrente e l'identità della persona che ha effettuato il prelievo".



Intanto si muove l'Europarlamento: "Intendo chiedere alla Commissione europea di informarci rapidamente sul processo di ratifica in corso dell'accordo Ue-Qatar sull'aviazione e di farci sapere quando è previsto l'inizio della procedura di approvazione", ha dichiarato la presidente della commissione Trasporti dell'Eurocamera, l'eurodeputata francese dei Verdi Karima Delli in una lettera rivolta ai membri della sua commissione e visionata da ANSA. "Propongo inoltre di desecretare tutte le dichiarazioni decisionali prese durante la riunione dei coordinatori relative al Qatar", prosegue Delli.



"Concedere il consenso a questo accordo in questa fase potrebbe essere difficile".