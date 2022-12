Tunisia: giornalisti premiati da Ue per Libertà di espressione Premio Lina Ben Mhenni a Issa Ziadia e altri 3

(ANSAmed) - TUNISI, 14 DIC - Il giornalista tunisino Issa Ziadia, del web magazine "Inkyfada", ha ricevuto il Primo premio Lina Ben Mhenni per la Libertà di Espressione, conferito dall'Unione europea, per il suo articolo d'inchiesta "Immigrazione attraverso la Serbia, la nuova speranza per i giovani di Tataouine".



Al secondo posto la cronista Sana Adouni per il suo articolo sul congelamento degli ovuli in Tunisia che rimane possibile, ma solo per le donne sposate. Il terzo e il quarto posto sono andati a pari merito alla giornalista e attivista Mabrouka Khedir, che ha denunciato il fenomeno delle molestie elettroniche ossessive nei confronti delle donne tunisine (stalking), e a Bahira Ouji di "Diwan FM" sul tema del diritto alle visite mediche dei detenuti in Tunisia, prendendo come esempio il caso del giovane Abdessalem Zayan, morto il 2 marzo 2021 nel carcere civile di Sfax, dopo essere stato privato dell'insulina.



Il premio, arrivato alla sua terza edizione, premia i migliori articoli che difendono i principi e i valori della democrazia, delle libertà e dei diritti condivisi tra Tunisia e Ue. Il premio, ha ricordato la delegazione Ue a Tunisi, è stato creato nel 2020 "per rendere omaggio alla lotta della defunta Lina Ben Mhenni e per sostenere e contribuire alla promozione di una stampa scritta di qualità in Tunisia", e "rappresenta anche un'iniziativa intrapresa dall'Ue per continuare a sostenere la democrazia in Tunisia, il cui panorama mediatico è in continua evoluzione, ha detto l'ambasciatore Ue in Tunisia, Marcus Cornaro, sottolineando che questo premio, dedicato alla libertà di espressione, si aggiunge al Programma di Sostegno ai Media (PAMT 2) e al Progetto di Sostegno agli Organismi Indipendenti in Tunisia (PAII-T) di cui fa parte l'Alta Autorità Indipendente per le Comunicazioni Audiovisive (Haica).



Lina Ben Mhenni, al cui nome il premio è dedicato, è stata difensore dei diritti umani, era una blogger e leader della Rivoluzione del 2011 è morta il 27 gennaio 2020, all'età di 36 anni, a causa di una malattia cronica. (ANSAmed).