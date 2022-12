Kurti consegna ufficialmente domanda adesione Kosovo a Ue

PRISTINA - Il premier Albin Kurti ha consegnato ufficialmente oggi a Praga la domanda di adesione del Kosovo all'Unione europea. Ne hanno dato notizia i media a Pristina. Incontrando i giornalisti al termine della cerimonia, Kurti ha parlato di "giornata storica per il popolo del Kosovo e di giornata straordinaria per la democrazia in Kosovo". La Repubblica ceca detiene fino alla fine dell'anno la presidenza di turno della Ue.