Qatar: Lega, non voteremo testo su Bahrain a PE 'No a connivenza con gruppi che si sono macchiati di scandali'

(ANSAmed) - BRUXELLES, 15 DIC - "La delegazione della Lega non voterà la proposta di risoluzione sul caso del difensore dei diritti umani Abdulhadi Al-Khawaja in Bahrain. Nessuna connivenza con i gruppi che si sono macchiati di scandali al Parlamento Europeo". Lo hanno reso noto fonti della delegazione della Lega all'Eurocamera.



La decisione è stata presa "a seguito di elementi emersi durante la Conferenza dei presidenti, dove da parte della presidente Metsola, da parte nostra e di altri gruppi politici sono già emerse numerose perplessità circa l'opportunità di sostenere un provvedimento promosso da gruppi e persone che da giorni sono al centro delle cronache per scandali internazionali e vicende di corruzione", concludono dalla Lega.(ANSAmed).