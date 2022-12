Qatargate: Meloni, 'contorni devastanti, ora reazione ferma' Ppe chiede stop a sottocommissione diritti umani Eurocamera

(ANSAmed) - BRUXELLES, 15 DIC - "I contorni sono abbastanza devastanti". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni arrivando al Consiglio Europeo parlando del Qatargate. "In questi casi credo che conti molto la reazione e la reazione deve essere ferma e decisa", ha aggiunto.



Intanto il Ppe si appresta a chiedere la sospensione delle attività della sottocommissione per i diritti umani del Parlamento europeo (DROI). Lo si apprende da fonti del gruppo parlamentare secondo cui la sottocommissione è una "scena socialista del crimine e va sigillata". Le fonti annunciano che oggi il Ppe manderà una lettera-appello alla presidente del PE, Roberta Metsola, in cui "invita l'eurodeputata Maria Arena (S&D) a dimettersi subito dal suo incarico di presidente della sottocommissione per i diritti umani". Nella bozza della lettera, vista dall'ANSA, il Ppe chiede inoltre "che tutte le attività della suddetta sottocommissione siano sospese fino a quando le indagini" avviate per sospetta corruzione "non saranno concluse e non sarà intrapresa una revisione radicale del suo lavoro".(ANSAmed).