Tunisia: presidente Saied difende sue scelte a Washington

WASHINGTON - Il presidente tunisino Kais Saied ha difeso la sua decisione di sciogliere il Parlamento in un incontro con il segretario di Stato americano Antony Blinken, sottolineando che il Paese era sull'orlo della guerra civile.



A pochi giorni dalle elezioni parlamentari, che secondo le opposizioni consolideranno il potere di Saied, il Capo di Stato tunisino si è recato a Washington per partecipare a un vertice USA-Africa. Gli Stati Uniti "sostengono elezioni inclusive e trasparenti", gli ha detto Blinken all'inizio del loro incontro, chiedendo rispetto per "le voci diverse in Tunisia". Saied ha spiegato a Blinken perché ha deciso di licenziare il governo e sospendere il Parlamento nel giugno dello scorso anno a causa del crescente malcontento pubblico. "Dovunque andassi, i tunisini chiedevano tutti di sciogliere il Parlamento, così alla fine ho deciso di farlo", ha detto. "Perché? Perché il Paese era sull'orlo della guerra civile in tutte le regioni, quindi non avevo altra alternativa che salvare la nazione tunisina dall'intraprendere qualsiasi azione sgradevole". Il presidente ha aggiunto che i tunisini erano scesi in piazza per sostenerlo: "Erano così felici e così gioiosi come se si stessero sbarazzando di un vero incubo".



Ma Saied ha affrontato in seguito un crescente malcontento dopo aver compiuto ulteriori passi, tra cui l'approvazione di un referendum su una nuova Costituzione che riduce drasticamente i poteri del Parlamento. Le sue mosse hanno sollevato timori tra i critici che la Tunisia, l'unica democrazia emersa dalle rivolte della Primavera araba del 2011, stia tornando in qualche modo all'autocrazia. I partiti di opposizione boicottano le elezioni parlamentari di sabato prossimo, accusando Saied di consolidare attraverso di esse il suo potere.



Proprio oggi si chiude la campagna elettorale in Tunisia, mentre sono cominciate questa mattina le operazioni di voto per i tunisini residenti all'estero. Domani sarà la tradizionale giornata di silenzio, e sabato ci sarà il voto per l'elezione del nuovo Parlamento che sarà composto da 161 deputati. La campagna elettorale si è svolta in sordina, considerata la legge elettorale che vieta ai partiti di presentare liste e impone ai candidati di finanziarsi da soli la pubblicità.