ANSAmed - Agenda settimanale dal 19 al 25 dicembre

(ANSAmed) - ROMA, 16 DIC - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti dal 19 al 25 dicembre: LUNEDI' 19 DICEMBRE BARCELLONA - L'Ong Caminando Fronteras presenta i dati sui migranti morti nel tentativo di raggiungere la Spagna tra il 2018-2022.) NADOR (Marocco) - Udienza del processo d'appello dei migranti incarcerati per le morti al confine tra Nador e Melilla.



KAIROUAN (Tunisia) - Attivisti LGBTQ protestano contro la legge sull'omosessualità.



CITTA' VARIE - Hanouka, festa Ebraica delle Luci (fino al 26).



BRUXELLES - Riunione dei ministri dell'Energia.



MARTEDI' 20 DICEMBRE AMMAN - Conferenza sullo sviluppo regionale in Iraq.



BRUXELLES - Riunione dei ministri europei dell'Ambiente.



MERCOLEDI' 21 DICEMBRE CASABLANCA - Al via il processo a carico del rapper ElGrande Toto, accusato di "insulti, diffamazione e minacce".



GIOVEDI' 22 DICEMBRE MADRID - I deputati votano in prima lettura una legge sui diritti dei transgender.



BRUXELLES - Ue, riunione dei ministri delle Finanze e dei governatori delle banche centrali del G7.



VENERDI' 23 DICEMBRE ISTANBUL - Prima udienza del processo a Sebnem Korur Fincanci, presidente del Sindacato dei Medici della Turchia (TTB), per "propaganda terroristica".



SABATO 24 DICEMBRE Nulla da segnalare DOMENICA 25 DICEMBRE Nulla da segnalare (ANSAmed).