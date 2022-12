Migranti: Tajani, al lavoro su rinnovo decreto flussi

ROMA - "Noi siamo contro l'immigrazione illegale, il traffico di esseri umani, non vogliamo che il Mediterraneo si trasformi in un cimitero, stiamo lavorando per rinnovare quello che era il decreto flussi, l'idea è di farlo biennale". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, al decennale di FdI a Roma.



"Sappiamo che agricoltura e industria hanno bisogno di manodopera, stiamo pensando di offrire posti di lavoro certi a persone che vengono da fuori l'Italia. Queste persone verranno formate in loco, poi verranno regolarmente in Italia a lavorare e vogliamo aiutare i paesi che faranno accordi con noi per il controllo dell'immigrazione irregolare. I Paesi che faranno accordi con noi avranno la possibilità di mandare più immigrati regolari a lavorare nel nostro paese".