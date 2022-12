Cisgiordania: premier Anp, squadre Onu vigilino su strade

TEL AVIV - Il primo ministro dell'Autorità nazionale palestinese (Anp), Mohammad Shtayyeh, ha chiesto che personale dell'Onu "sorvegli" la situazione sul campo in Cisgiordania alla luce dell'aumento "delle uccisioni di palestinesi da parte dell'esercito e dei coloni". In particolare il premier - citato dalla Wafa - ha detto di riferirsi "al deliberato attacco con l'auto contro i due fratelli Mohammad e Muhannad Mtair", avvenuto sabato scorso in Cisgiordania sulla strada statale 60, nei pressi di Nablus, dove una vettura condotta da un israeliano ha investito i due, fermi al bordo della carreggiabile dove stavano sostituendo uno pneumatico della propria macchina. Fatto che la polizia israeliana, dopo le indagini svolte sul posto, ha definito e trattato come "un incidente stradale".



"Facciamo appello al personale dell'Onu che si trova in Palestina - ha detto Shtayyeh - di schierare osservatori sulle strade e nelle aree prese di mira dai coloni". I media hanno ricordato che anche l'Ufficio per gli affari palestinesi degli Usa ha chiesto "una indagine" della polizia sull'evento "tragico".