Tunisia:Carter Center,affluenza riflette disillusione popolo Centro, 'roadmap presidenziale non è riuscita a unire il Paese'

(ANSAmed) - TUNISI, 19 DIC - "Alle elezioni parlamentari del 17 dicembre ha votato solo l'8,8% degli aventi diritto al voto del Paese, un'affluenza storicamente bassa che riflette la disillusione del popolo tunisino per l'attuale situazione politica ed economica e che suggerisce che la roadmap presidenziale annunciata nel dicembre 2021 non è riuscita a unire il Paese". Lo si legge nel rapporto preliminare della missione di osservazione elettorale della Ong Carter Center che ha schierato il giorno del voto più di 60 osservatori provenienti da 26 Paesi che hanno visitato 308 seggi unici e 27 centri di tabulazione in tutti i 24 governatorati tunisini. "Il Carter Center invita tutte le parti interessate a mettere da parte le loro differenze e a impegnarsi in un dialogo nazionale veramente inclusivo e trasparente per ripristinare la transizione democratica in stallo del paese". La missione di osservazione del Centro ha rilevato "che, sebbene le elezioni siano state tecnicamente ben gestite, il processo alla base del quadro elettorale è risultato privo di legittimità e non rispettante gli standard e gli obblighi internazionali e regionali". "Molti gruppi di osservatori di cittadini tunisini hanno criticato la legge elettorale, osservando che non è stata redatta in modo partecipativo coinvolgendo le principali parti interessate tunisine e creando un sistema elettorale che ha ulteriormente ostacolato la partecipazione di donne e giovani", scrive il Centro. "A causa del modo in cui sono state redatte sia la costituzione che la legge elettorale, molti partiti politici, organizzazioni della società civile e altri gruppi hanno chiesto il boicottaggio delle elezioni. Inoltre, molti tunisini non conoscevano i candidati e le nuove strutture elettorali e potrebbero non aver votato per questo motivo".



"Il processo imperfetto che ha portato alle elezioni e la bassa affluenza alle urne il giorno delle elezioni rafforzano la necessità di intraprendere un percorso diverso per affrontare le speranze e i sogni del popolo tunisino espressi durante la rivoluzione e realizzare le loro aspirazioni per una democrazia più inclusiva e prosperità economica". Il Carter Center raccomanda al presidente Saied di "istituire immediatamente" la Corte costituzionale e ai leader tunisini di impegnarsi in una consultazione ampia e inclusiva che affronti i difetti della Costituzione del 2022 e dei decreti legge emessi dal presidente dal 25 luglio 2021". "Tra le questioni che dovrebbero essere affrontate: la necessità di una nuova legge elettorale e di un nuovo sistema elettorale che ristabilisca un organo elettorale indipendente e si traduca in un'efficace politica nazionale", conclude il Carter Center.(ANSAmed). (ANSA).