Migranti:'Naufragi provocati a largo Tunisia devono cessare' 56 associazioni e Ong denunciano 'politiche mortali' nel Med

(ANSAmed) - ROMA, 20 DIC - Ormai da due anni, al largo delle coste tunisine, si moltiplicano i naufragi e le sparizioni di imbarcazioni di persone in fuga che cercano di raggiungere l'Italia. Mentre l'Unione europea continua a fornire risorse sempre maggiori alla Tunisia per monitorare le sue coste e cercare di prevenire queste tragedie, "ci sono prove sempre più evidenti che la guardia costiera tunisina sia direttamente coinvolta in manovre pericolose, costate la vita a numerosi di persone migranti". E' quanto afferma un documento firmato da 56 associazioni e Ong tunisine e internazionali, che denunciano e chiedono di mettere fine a quello che definiscono "politiche mortali nel Mediterraneo". Tra queste il Forum tunisino per i diritti economici e sociali (FTDES), l'Association des mères des disparus (l'Associazione delle madri dei dispersi), l'Association tunisienne pour les droits et les libertés (ADL, Associazione tunisina per i diritti e le libertà), Mediterranea Saving Humans, No Peace Without Justice, RESQSHIP, Sea-Watch, SOS Humanity, Watch the Med Alarm Phone.



Secondo i dati del FTDES tra gennaio e novembre 2022, oltre 575 persone sono morte durante la traversata. Queste cifre non tengono conto degli innumerevoli naufragi invisibili: imbarcazioni che scompaiono senza lasciare alcuna traccia, lasciando famiglie e persone care nell'incertezza, ad elaborare un lutto impossibile. Sulle spiagge italiane, e sempre più spesso su quelle tunisine, vengono rinvenuti cadaveri, gli obitori sono stracolmi e raramente passa una settimana senza che si registri una tragedia.



Insieme ad altre organizzazioni della società civile tunisina la rete Alarm Phone - una linea telefonica d'emergenza dedicata alle persone in pericolo in mare - ha raccolto numerose testimonianze, fotografie e video pubblicati sui social network che mettono in luce il comportamento violento delle autorità tunisine durante le operazioni di intercettazione in mare da loro condotte. "Le pratiche della guardia costiera tunisina sono sempre più allarmanti - si legge nel documento -, come riferito dalle persone migranti direttamente coinvolte: percosse con dei bastoni, colpi di arma da fuoco, sparati in aria o verso il motore delle imbarcazioni, coltellate, manovre pericolose volte ad affondare le imbarcazioni, richieste di denaro in cambio del soccorso. Queste pratiche uccidono, come accaduto il mese scorso, quando un'imbarcazione di persone migranti sarebbe stata, secondo le persone sopravvissute, violentemente speronata dalla Guardia nazionale tunisina. In seguito a questo attacco, avvenuto al largo della città tunisina di Chebba, riferito da diversi media, tre bambini sono morti annegati". "Tuttavia, la trasformazione della rotta tunisina in un cimitero marittimo non è dovuta solo alle pratiche di un manipolo di guardacoste malintenzionati. Queste pratiche si pongono in continuità con l'inasprimento sempre maggiore dei controlli lungo questa rotta, al fine di ridurre ad ogni costo il numero di arrivi sulle coste italiane", afferma il documento.



Tra il 2011 e il 2022, lo Stato italiano ha destinato alla Tunisia 47 milioni di euro per il controllo delle frontiere e dei "flussi" migratori. La maggior parte di questi fondi è stata dedicata alla fornitura di motovedette e pattugliatori alla Guardia costiera tunisina, e alla loro manutenzione. Questi dispositivi si aggiungono a un accordo di riammissione tra i due Paesi che consente all'Italia di espellere i cittadini tunisini al ritmo di quattro voli charter a settimana. "Oltre all'Italia, anche la Tunisia è coinvolta in un ricatto migratorio con l'Unione Europea, che da diversi anni ha individuato nel Paese un attore chiave nel controllo delle traversate nel Mediterraneo", affermano le associazioni e Ong nel documento. Dopo essersi impegnata a bloccare la rotta libica finanziando le milizie incaricate di rinviare le persone in fuga nel Paese dal quale cercano disperatamente di fuggire, l'Europa si è posta l'obiettivo di bloccare le coste tunisine. Tra il 2018 e il 2023, 30 milioni di euro del Fondo fiduciario di emergenza dell'Ue per l'Africa sono stati assegnati alla Tunisia per implementare un sistema di "sorveglianza integrata" delle frontiere marittime. "Principale beneficiario di questo progetto è la Guardia Nazionale Marittima tunisina che, nonostante le sue pratiche violente, viene direttamente addestrata, equipaggiata e finanziata dall'Unione europea", denuncia il documento.



"Questo sostegno, sia italiano che europeo, ha permesso alla Tunisia di incrementare notevolmente le operazioni di intercettazione di imbarcazioni al largo delle sue coste", sottolineano le organizzazioni. Secondo i dati del FTDES, tra gennaio e ottobre 2022 sono state intercettate in mare 30.604 persone, ovvero il 38% in più rispetto all'anno precedente, nonché un numero sei volte superiore rispetto al 2018. Allo stesso tempo sono aumentati incessantemente gli attacchi delle guardie costiere e i naufragi: "questo - afferma il documento - è il prezzo che i Paesi europei sembrano disposti a pagare per tenere a distanza coloro che ritengono indesiderabili". "Noi, società civile tunisina e transnazionale, continueremo a documentare, denunciare e opporci insieme, su entrambe le sponde del Mediterraneo, a queste pratiche violente, a questo regime repressivo di controllo della mobilità e a queste violazioni dei diritti in mare, nonché alle politiche di esternalizzazione che le permettono e le incoraggiano", concludono le 56 associazioni e Ong firmatarie.(ANSAmed).