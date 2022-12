Tunisia: 23 candidati eletti, ballottaggio in 131 collegi

TUNISI - Sono 23 i candidati eletti al primo turno alle elezioni parlamentari del 17 dicembre in Tunisia. Lo ha annunciato il portavoce dell'Autorità superiore indipendente per le elezioni (Isie), Mohamed Tlili Mansri, aggiungendo che il secondo turno riguarderà 131 collegi elettorali. Tra gli eletti o ammessi al ballottaggio ci sono 11 ex deputati e 24 candidati in rappresentanza di partiti politici, 27 sindaci, 5 avvocati e 3 ingegneri. Per i collegi che non hanno registrato alcuna candidatura, Mansri ha assicurato che il nuovo Parlamento si occuperà di rilevarne la mancanza e chiederà all'Isie di organizzare elezioni legislative parziali-suppletive.



Dopo la pubblicazione dei risultati preliminari del primo turno, potranno essere presentati eventuali ricorsi e controricorsi per arrivare il 19 gennaio ai risultati definitivi, mentre i ballottaggi si terranno a inizio febbraio. Lo ha annunciato l'Isie indicando che la campagna elettorale per il secondo turno partirà il 20 gennaio. I risultati definitivi del primo e secondo turno saranno annunciati il 3 marzo 2023, ha precisato il portavoce.



Intanto il presidente Kaïs Saïed, ricevendo la premier Najla Bouden al Palazzo di Cartagine, ha criticato i commenti al tasso di affluenza al voto di sabato -11,2%- da parte di "alcuni partiti noti". "Il tasso di partecipazione non si misura al primo turno, ma dopo due turni", ha affermato, paragonando la situazione a quella di una partita sportiva i cui risultati verrebbero commentati alla fine del primo tempo.