Giordania: colloquio re Abdallah-Macron su crisi regionali Apprezzamento per sostegno Francia e Ue a formula 'Due Stati'

(ANSAmed) - TEL AVIV, 22 DIC - Re Abdallah di Giordania ha ricevuto ieri il presidente francese Emanuel Macron con cui ha esaminato le crisi in diversi Paesi - fra cui Iraq, Siria e Libano - nonchè gli sviluppi della questione palestinese. Lo riferisce la agenzia di stampa ufficiale giordana Petra secondo cui il re ha lodato il sostegno giunto dalla Francia e dall'Unione europea agli sforzi di pace basati sulla 'Soluzione dei due Stati'.



Con un implicito riferimento agli sviluppi politici in corso in Israele, re Abdallah ha ribadito che per quanto concerne Gerusalemme la Giordania intende perseverare nei propri sforzi ''in difesa dei Luoghi santi islamici e cristiani''. Macron, prosegue la Petra, ha elogiato re Abdallah per il successo ottenuto, durante la seduta tenuta sul Mar Morto, nella 'seconda Conferenza di Baghdad per la cooperazione e la partnership'. In particolar modo ha espresso apprezzamento per la capacità mostrata dalla Giordania "di raccogliere i rappresentati di così tanti Paesi allo stesso tavolo e con la stessa agenda, discutendo così del futuro della regione nonchè del sostegno alla sovranità irachena". (ANSAmed).