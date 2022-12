Algeria: partnership italiana rivoluzionerà nostra industria Presidente, abbiamo trovato l'ascolto degli amici italiani

(ANSAmed) - ALGERI, 23 DIC - Il partenariato nel settore automobilistico con l'Italia rivoluzionerà l'industria dell'Algeria. Lo ha affermato il presidente algeriano, Abdelmadjid Tebboune, in un'intervista ai media locali, andata in onda ieri sera sulla Tv di Stato.



"Abbiamo trovato l'ascolto degli amici italiani per rilanciare l'industria automobilistica nel paese e non credo che ci deluderanno", ha detto il presidente. Tebboune ha poi spiegato che il progetto di partenariato con gli italiani (la fabbrica Fiat nella provincia nord-occidentale di Orano, Ndr) "raggiungerà, dopo due anni, un tasso di integrazione locale tra il 30 e il 40 per cento e "questo rivoluzionerà l'industria algerina".



Il presidente ha sottolineato che "l'attenzione non è solo sull'industria delle autovetture. Con i nostri amici italiani, produrremo trattori agricoli e camion". (ANSAmed).