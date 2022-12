ANSAmed - Agenda settimanale dal 26 dicembre al 1mo gennaio

(ANSAmed) - ROMA, 23 DIC - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti dal 26 dicembre al 1mo gennaio: LUNEDI' 26 DICEMBRE RIAD - Conferenza internazionale sulle risorse idriche e gli ambienti aridi (fino al 28).



NADOR (Marocco) - Udienza del processo d'appello dei migranti incarcerati per le morti alla frontiera di Nador-Melilla.



MARTEDI' 27 DICEMBRE FERRARA - Prosegue la mostra 'Spina etrusca. Un grande porto nel Mediterraneo' al Museo Archeologico Nazionale (fino al 23 aprile 2023).



MERCOLEDI' 28 DICEMBRE VICENZA - Prosegue l'esposizione dal titolo 'I creatori dell'Egitto eterno. Scribi, artigiani e operai al servizio del faraone" allestita nella Basilica Palladiana (fino al 7 maggio 2023).



GIOVEDI' 29 DICEMBRE RABAT - Al via il processo d'appello per lo storico e giornalista Maati Monjib, accusato di "danneggiamento della sicurezza dello Stato".



ROMA - Conferenza stampa di fine anno della premier Giorgia Meloni.



VENERDI' 30 DICEMBRE Nessun evento da segnalare SABATO 31 DICEMBRE MAROCCO - Termine ultimo per la cessazione dello stato di emergenza sanitaria.



ARABIA SAUDITA - Al via il rally Dakar 2023 (fino al 15 gennaio).



DOMENICA 1 GENNAIO Nessun evento da segnalare (ANSAmed).