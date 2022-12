Presidente algerino Tebboune, la Tunisia non crollerà Saied è una persona 'onesta, colta e nazionalista'

(ANSA) - ALGERI, 23 DIC - "Non credo che la Tunisia crollerà, perché ha una classe politica caratterizzata da spirito patriottico e fa concessioni per impedire che ciò accada". È quanto ha dichiarato il presidente algerino Abdelmadjid Tebboune in un'intervista ai media locali trasmessa giovedì sera dalla Tv di Stato.



Tebboune ha sottolineato che "la Tunisia uscirà dai suoi problemi". "Quindi lasciamo che la Tunisia risolva i suoi problemi da sola, e se ha bisogno di noi, siamo pronti", ha aggiunto.



Il presidente dell'Algeria ha inoltre ribadito la non ingerenza del suo Paese negli affari interni della Tunisia e il rispetto del suo popolo in tutte le sue componenti.



Riferendosi al presidente Saied, Tebboune ha dichiarato "rispetto mio fratello Kais e so che è una persona onesta, colta e nazionalista". (ANSA).