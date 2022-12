A Mosca trilaterale tra ministri Difesa Turchia, Siria e Russia E' la prima volta dal 2011

(ANSAmed) - ROMA, 28 DIC - I ministri della Difesa di Turchia, Halusi Akar, e Siria, Ali Mahmoud Abbas, si sono incontrati oggi a Mosca, per la prima volta dal 2011, in una trilaterale con il collega russo Serghei Shoigu: lo ha annunciato il ministero della Difesa di Mosca.



"Colloqui trilaterali tra i ministri della Difesa della Federazione russa, della Repubblica araba di Russia e della Repubblica di Turchia si sono tenuti in Russia. Si sono focalizzati sulle soluzioni alla crisi siriana, il problema dei rifugiati e gli sforzi comuni nella lotta a gruppi estremisti sul territorio siriano", afferma una nota del Ministero, citata dalla Tass.



Secondo la tv turca Trt - citata dalla Tass - il ministro turco Halusi Akar e il capo dell'intelligence di Ankara Hakan Fidan hanno anche avuto colloqui bilaterali con le loro controparti russe. Fonti di Ankara riprese da Trt spiegano che "Akar e Fidan sono volati oggi a Mosca. I colloqui si sono concentrati sulla situazione in Siria, l'applicazione dell'accordo sul grano e altre questioni legate a Difesa e Sicurezza". (ANSAmed).