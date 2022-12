Inquirenti europei a Beirut indagano banchiere centrale Salameh Lo riferiscono fonti giudiziarie ai media libanesi

(ANSAmed) - BEIRUT, 28 DIC - Una delegazione di procuratori generali e giudici istruttori tedeschi, francesi e lussemburghesi è attesa in Libano nei prossimi giorni per proseguire a Beirut l'inchiesta sull'operato dell'inamovibile governatore della Banca centrale libanese, Riad Salameh, colpito da varie inchieste giudiziarie.



Lo riferiscono fonti giudiziarie libanesi ai media di Beirut, secondo cui la delegazione europea sarà in Libano tra il 9 e il 20 febbraio con l'intenzione tra l'altro di interrogare lo stesso Salameh, inquisito in Libano e in Europa per illeciti finanziari. Secondo analisti e osservatori locali, Salameh, in carica da 30 anni, è protetto politicamente da diversi esponenti dell'oligarchia libanese al potere. (ANSAmed).